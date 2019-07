Soundtrack von NBA 2K20 beinhaltet Drake, J. Cole, Billie Eilish und mehr

2K Games hat den Soundtrack von NBA 2K20 auf Spotify verfügbar gemacht. Das diesjährige Basketballspiel beinhaltet Post Malones "Wow."-Remix mit Roddy Ricch und Tyga, Offsets Track "Legacy" mit Travis Scott und 21 Savage+Juice WRLDs "Hear Me Calling", sowie Gunnas "Big Shot", TroyBoi und Billie Eilishs "MyBoi"-Remix und natürlich "Sandra Rose" vom Toronto-Raptor-Superfan und dem offiziellen NBA-2K-Botschafter Drake.

Der Publisher arbeitet zudem mit dem Label UnitedMasters zusammen, um Musik von unbekannteren Künstlern ins Spiel zu bringen. Zwischen dem 1. August und dem 15. September können Musiker ihre vielversprechendsten Tracks in der UnitedMasters-app hinzufügen, die dann von 2K und einer Jury aus verschiedenen Prominenten bewertet wird. Die zehn besten Songs werden durch ein späteres Update zum Spiel hinzugefügt.

NBA 2K20 erscheint am 6. September auf PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Das Basketballspiel wird später in diesem Jahr auch auf Google Stadia verfügbar sein. Den Soundtrack könnt ihr euch aber schon jetzt auf Spotify anhören.