Soundtrack von Doom Eternal wurde ohne den Komponisten Mick Gordon abgestimmt

Mick Gordon ist einer der talentiertesten Komponisten, die wir in der Videospielbranche kennen. Mit großartigen Soundtracks zu Spielen, wie Prey, Wolfenstein: The New Order und Doom konnte der Musiker beweisen, welche wahnsinnigen Klangkulissen man in interaktiven Medienlandschaften finden kann. Zuletzt komponierte Gordon den Heavy-Metal-Soundtrack für Doom Eternal von id Software, was angesichts der Tatsache, dass er den Soundtrack für den Vorgänger des Spiels komponierte, Sinn machte.

Als ein Fan jedoch einen der abgemischten Songs kritisierte, die Käufer der Collector's Edition seit kurzem digital genießen können, enthüllte der Musiker, dass er daran gar nicht mehr beteiligt gewesen sei: "Ich habe diese Songs nicht gemischt und hätte sie ganz anders gemacht, wie ihr an den Tracks erkennen könnt, die ich selbst gemixt habe (Meathook, Command and Control usw.)." Daraufhin ist das Gespräch natürlich erst so richtig ins Rollen gekommen, denn anscheinend gab es Streitigkeiten zwischen dem Komponisten und id Software. Das legt zumindest ein Screenshot einer angeblich privaten Nachricht mit dem Musiker nahe, in der Gordon erklärte, dass er bezweifelt, in Zukunft noch einmal mit id Software zusammenzuarbeiten...

Was diese Diskussionen für die Zukunft der Reihe bedeutet, wissen wir nicht, doch viele Fans dürften großes Bedauern verspüren, wenn Gordon id Software hinter sich lässt. Laut dem offiziellen-Account von id Software können Besitzer der Collector's Edition von Doom Eternal den Soundtrack jetzt jedenfalls digital herunterladen. Alternativ wird die Musik in den kommenden Wochen auch auf gängige Streaming-Dienste, wie Spotify, iTunes und mehr gelangen.

Quelle: VG247