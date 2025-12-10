Soundgrass ist ein erkundendes, klangbasiertes Puzzlespiel

Während Day of the Devs war einer der interessantesten Titel das atmosphärische und ambient-Puzzlespiel Soundgrass. Der Titel stammt von einem Entwicklerstudio gleichen Namens, Soundgrass Studio, und ist ein exploratives und erzählerisches Puzzlespiel, bei dem das Ziel in seiner einfachsten Form darin besteht, die Bedeutung des Bewusstseins zu bestimmen.

Die Idee wird sein, auf einem fremden Planeten zu erkunden und sich zu bewegen, auf dem Pflanzen Schall von sich geben. Mit der Umgebung, den Geräuschen und den auffälligen Lichtsystemen musst du dich bewegen und deine Spheres Sound und Light nutzen, um mit der Welt zu interagieren und komplexe Rätsel zu lösen.

Mit eingebauten Überlebenselementen musst du Ressourcen verwalten, wie zum Beispiel den Treibstoff deines Jetpacks, um dich fortzubewegen und weiterzukommen, während du gleichzeitig katalogisierst und merkst, wie jede Pflanzenart unterschiedliche klangbasierte Mechaniken erzeugt, die in einer Rätsel-Herausforderung nützlich sein könnten.

Derzeit gibt es kein Veröffentlichungstermin für Soundgrass, da wir nur wissen, dass das Projekt auf Unreal Engine 5 in Entwicklung ist und irgendwann auf PC erscheinen wird.