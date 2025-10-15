Soulslike-Spiele boomen: 4000 % Wachstum in nur zehn Jahren

HQ

Noch vor zehn Jahren war das Soulslike-Genre nicht mehr als eine charmante kleine Nische. Heute ist die Geschichte jedoch eine ganz andere, und seit 2015 boomt das Genre in atemberaubendem Tempo. Vor allem, wenn man sich Steam anschaut, wo eine neue Studie darauf hinweist, dass die Anzahl der Spiele, die als "Soulslike" gekennzeichnet sind, von nur neun vor einem Jahrzehnt auf 371 im letzten Jahr gestiegen ist.

Das ist eine Steigerung von 4100 % und im Mittelpunkt steht der asiatische Markt (und die Entwickler), die allein für fast 60 % aller neuen Spiele und 97 % der Verkäufe verantwortlich sind. Die Daten deuten auch darauf hin, dass es nicht mehr nur kleine Teams sind, die das Genre vorantreiben. Tatsächlich sind es die großen AAA-Publisher, die die meisten neuen Titel ausmachen - fast zwei Drittel. Trotzdem gibt es einige Anzeichen, die darauf hindeuten, dass sich die Dinge verlangsamen werden.

Wenn man sich das Jahr 2025 ansieht, wurden bisher "nur" 207 neue Soulslike-Spiele auf Steam veröffentlicht. Etwas, das möglicherweise darauf hindeutet, dass Entwickler einen Schritt zurücktreten oder eine gewisse Sättigung und Marktmüdigkeit bemerken. Dennoch bieten Spiele wie Black Myth: Wukong und Silent Hill f großartige Verkaufszahlen an. Man könnte also argumentieren, dass das Genre trotz der geringeren Veröffentlichungen weiterhin dominiert.