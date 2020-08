Soulslike Mortal Shell wird im Oktober auf Blu-ray-Discs gepresst

Cold Symmetry und Playstack fiebern derzeit der Veröffentlichung ihres Soulslike-Rollenspiels Mortal Shell entgegen, denn das wird schon in wenigen Tagen erscheinen (Stichtag ist der 18. August auf PC - Epic Games Store - sowie auf PS4 und Xbox One). Da den Publisher offenbar genügend Leute nach einer physischen Ausgabe gefragt haben, gab es letzte Woche eine entsprechende Ankündigung. In einer Erklärung auf der offiziellen Webseite bestätigt das Entwicklerteam, dass sich eine Handelsversion von Mortal Shell in Produktion befindet und voraussichtlich am 2. Oktober auf allen oben genannten Formaten veröffentlicht wird. Es ist erwähnenswert, dass die physische Version nur in Europa und Nordamerika verfügbar sein wird. Neben dem Basisspiel enthält diese Fassung ein exklusives Poster und ein Softback-Artbook.

