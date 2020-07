Soulslike Hellpoint erscheint Ende Juli

Die Kanadier von Cradle Games arbeiten derzeit an einem Action-Rollenspiel namens Hellpoint, das mit dunkler Science-Fiction-Atmosphäre Souls-Fans ansprechen möchte. Ihre neueste Arbeit sollte ursprünglich schon im ersten Halbjahr erscheinen, doch der Termin musste angepasst und schließlich nach hinten verschoben werden. Nun wissen wir, dass der Titel am 30. Juli auf dem PC (Steam, GOG und dem Epic Game Store), sowie auf PS4, Xbox One und Nintendo Switch landet. Was die Entwickler medienwirksam als "Dark Souls trifft Dead Space in einem alptraumhaften Hack-and-Slash-Erlebnis" bezeichnen, dürfen wir kooperativ im Splitscreen spielen und wer sich einen eigenen Eindruck einholen möchte, der sucht online nach der kostenlosen Demo zum Testspielen.

