Soulmask reagiert auf die große Beta-Resonanz mit dem Start des Early Access auf Steam

Es ist noch nicht einmal ein halbes Jahr her, dass CampFire die Beta-Version seines neuen Survival-Titels Soulmask veröffentlicht hat. Derzeit können wir Palworld als Beispiel nehmen, wir befinden uns in einem Boom-Moment in diesem Genre und im Moment scheint sich der Trend nicht zu ändern. Im Februar belegte es den dritten Platz beim Steam Next Fest und etablierte sich als das, was wir als aufstrebender Erfolg bezeichnen können. Als Reaktion auf die große Resonanz haben sie den Early Access vorgezogen und es ist jetzt verfügbar. Sie haben auch weitere Details darüber bereitgestellt, wie Soulmask vollständig aussieht.

Erstens verspricht das Studio über 500 Stunden Gameplay, mit durchgehender Erkundung und Abenteuer. Wie der Name schon sagt, werden Masken ein wichtiger Teil des Spiels sein, tatsächlich sind sie diejenigen, die jedem Charakter Kräfte verleihen. Es wird insgesamt zehn Masken enthalten, jede mit ihren eigenen Fähigkeiten, die für jede Strategie von entscheidender Bedeutung sind und dem Stamm Identität verleihen.

Darüber hinaus wird der Raum in sieben verschiedene Regionen auf einer Fläche von etwa 64 Quadratkilometer unterteilt, jede mit ihrem eigenen Biom (Dschungel, Feuchtigkeit, Vulkan...). Auf der anderen Seite gibt es sechs Bosse auf der ganzen Welt zu besiegen, fünf davon pyramidenförmig, d.h. jedes Mal, wenn du einen besiegst, wird der nächste mächtiger. Schließlich wird der verbleibende Boss von einer Science-Fiction-Figur inspiriert.

Jede Waffe wird je nach ihren Eigenschaften in die eine oder andere Klasse eingeteilt, tatsächlich gibt es acht Unterscheidungen, darunter Schwerter, Bögen usw. Ein weiteres Highlight sind die fünf verschiedenen Reittiere, mit denen du jeweils eine Kreatur steuern und so deine Reise bereichern kannst. Hinzu kommen fast 400 antike Relikte, verschiedene Stämme und rund 300 Gebäudeteile.

Schließlich wird ein privater Servermodus hinzugefügt, in dem mehr als 100 Anpassungsfunktionen zur Verfügung stehen. Sie können auch sowohl Aktionen als auch Sounds modifizieren, indem Sie sie mehr oder weniger explizit machen, je nachdem, wie tief Sie dem Spiel verleihen möchten. Der Titel ist nur auf Steam für 26,99 € erhältlich.