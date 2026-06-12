Soulja Boy veranstaltet eine Rapper-Universität: "Das ist keine Schule... Das ist deine Zukunft"

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Nachdem dies in der Vergangenheit in seiner Community erfolgreich war, bringt der Streamer Kai Cenat dieses Jahr die Streamer University-Formel zurück. Es wird aufstrebende Influencer zeigen und zeigen, wie sie von jemandem, der es als Streamer groß geschafft hat, eine Präsentation über das Geschäft erhalten – alles wird live übertragen und geteilt, sobald es passiert.

Allerdings wird es in naher Zukunft nicht die einzige live übertragene 'Schule' sein, denn nachdem er von Kai Cenats Initiative ausgeschlossen wurde, hat der Rapper Soulja Boy beschlossen, seine eigene "Rapper University" zu gründen.

Dabei lernen potenzielle 'Schüler' direkt von Soulja Boy, um "deine Karriere aufzuleveln" und "ein Rapstar zu werden". In der Ankündigung der Initiative heißt es: "Das ist keine Schule... das ist deine Zukunft."

Soulja Boy merkt an, dass die Universität nun Bewerbungen über Personen entgegennimmt, die Soulja Boy direkt über soziale Medien anschreiben, mit dem Plan, die Initiative irgendwann in Atlanta zu streamen.