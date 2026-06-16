Soulja Boy teilt neue Details über die Rapper University und wie man sich bewirbt

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Kürzlich beschloss der Rapper Soulja Boy, um gegen den Streamer KaiCenat und seine Streamer University anzutreten, eine Rapper-Universität zu gründen, wobei dies ein Campus ist, an dem potenzielle Stars zusammenkommen und von ihm selbst lernen können, wie man zur Hip-Hop-Ikone wird.

Darauf aufbauend wurde nun eine offizielle Website der Rapper University gestartet, die neue Informationen und Details darüber bietet, wie sich Bewerber für die Initiative anmelden. Zum einen müssen die Fans ein einminütiges YouTube-Video erstellen, das erklärt, warum sie gut für das Programm geeignet wären. Diejenigen, die ausgewählt werden, werden eingeschrieben und erhalten Zugang zur "Künstlerentwicklung" sowie zu Live-Rezensionen ihrer Auftritte durch die Livestream-Aktion und die Möglichkeit, an viralen Challenges teilzunehmen.

Die Website erwähnt sogar, dass Rapper U auch Lehrer- und Mentorenrollen sucht, was bedeutet, dass man mit Erfahrung als Ingenieur, Produzent, Manager oder Promoter als Dozent auftreten kann.

Darüber hinaus bietet die Website auch ein bizarres Browserspiel, in dem Fans eine 3D-Welt erkunden können (wenn man das so nennen kann...), ihren eigenen Charakter erstellen, mit anderen Spielern interagieren und außerdem "Riegel sammeln" und "Hype aufbauen".

Wenn du dich bewerben möchtest, kannst du das hier tun.