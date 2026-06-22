Soulbound: Online wird im Juli auf Steam erscheinen, nachdem es die Marke von 1 Million Spielern erreicht hat

Der Entwickler Spiderware hat mit seinem Pixel-Art-MMO Soulbound: Online einen enormen Erfolg erzielt: Nachdem das Spiel den Fans über Browser und Discord zur Verfügung gestellt wurde, hat das Projekt bereits mehr als eine Million Spieler erreicht.

Angesichts des offensichtlich großen Interesses an dem Projekt hat Spiderware Pläne bekannt gegeben, Soulbound: Online einem breiteren Publikum von PC-Spielern zugänglich zu machen, indem das Spiel auf Steam verfügbar gemacht wird. Der Termin für den Start der Steam-Version des Spiels wurde bestätigt: Die Veröffentlichung ist für den 21. Juli 2026 vorgesehen.

HQ

Für alle, die Soulbound: Online noch nicht kennen: Es handelt sich um ein Massen-Mehrspieler-Online-Spiel im Pixel-Art-Stil, in dem die Spieler ihren eigenen Charakter erstellen, eine Gilde gründen oder einer beitreten und anschließend den Kampf gegen die bösartige Anima aufnehmen müssen, eine Ansammlung von Wesen, die nichts anderes im Sinn haben, als einen zu vernichten.

Soulbound: Online wurde für rasante Roguelike-Action entwickelt und stellt die Spieler vor die Aufgabe, intensive und herausfordernde Dungeons entweder alleine oder gemeinsam mit drei Verbündeten aus ihrer Gilde zu bewältigen. Das Ziel besteht darin, so weit wie möglich vorzudringen und dabei verwertbare Materialien zu sammeln, die man zu seiner eigenen Heimatbasis zurückbringt, die nach Belieben aufgerüstet und verbessert werden kann.

Hinzu kommen umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für die Charaktere: Man kann aus über einem Dutzend Fähigkeiten wählen und seinen Charakter ganz nach Belieben gestalten und sogar neue Ausrüstung aus den Materialien herstellen, die man bei Dungeon-Erkundungen sammelt. Das Ziel ist es, Missionen zu absolvieren, stärker zu werden und gemeinsam mit der gesamten Community, in der alle Spieler auf einem gemeinsamen Welt-Server spielen, weiter gegen die Anima zu kämpfen.

Falls euer Interesse bereits geweckt wurde, könnt ihr Soulbound: Online ab sofort über Discord oder euren Browser spielen. Wenn ihr das Spiel jedoch lieber über Steam erleben möchtet, wird der Start in einem Monat stattfinden: Der feste Veröffentlichungstermin ist der 21. Juli.