Soul and Toy Story 4 Autor Peter Tieryas sagt, Pixar sei immer offen dafür, Risiken einzugehen

Peter Tieryas ist einer der facettenreichsten Autoren unserer Zeit. Er hat an Filmen, Videospielen, Romanen, Animationen und mehr gearbeitet. Er hat mit einigen der größten Namen und Studios zusammengearbeitet, darunter Pixar. Da Toy Story 5 gerade in die Kinos gekommen war, konnten wir nicht anders, als nach seiner Zeit im legendären Animationsstudio zu fragen, als Tieryas bei Celsius 232 zu sprechen.

"Eines der Dinge, die ich über Pixar sagen muss, ist, dass es mit Abstand einer der besten Orte zum Arbeiten ist, ohne Zweifel." sagte Tieryas. "Die Kommunikation ist so wunderbar, alle arbeiten so gut zusammen, und sie sind sehr offen. Und du kannst jederzeit mit dem Regisseur sprechen, dein Feedback geben... Dort pitcht man es einfach direkt dem Regisseur. Und die Regisseure kennen sich sehr gut mit technischen Aspekten aus, was wiederum ganz anders war als das, was ich gewohnt war."

Vieles von dem, was Pixar neben seiner Organisation besonders machte, war laut Tieryas die Bereitschaft des Studios, Risiken einzugehen. "Der Fokus liegt darauf, so kreativ wie möglich zu sein. Man fühlt sich immer okay daran, zu scheitern. Ich denke, das ist ein wirklich großes Thema bei Kreativität: Egal, was man macht, zum Beispiel wenn es ein etabliertes IP gibt, könnte man sagen: Oh, das widerspricht dem, was ich vorhin gesagt habe, aber man hat vielleicht Angst, Risiken einzugehen. In der Umgebung, die Pixar fördert, ist es hingegen in Ordnung, das Risiko einzugehen, und sie werden es vielleicht gar nicht nutzen, aber trotzdem sind sie offen, es auszuprobieren. Und dieses Gefühl von Experimentierfreude und Kreativität ist, denke ich, das, was Pixar so verlockend macht, und die Tatsache, dass sie immer bereit sind, sich anzupassen und zu verändern."

Tieryas arbeitete während seiner Zeit bei Pixar an Toy Story 4 und Soul, ist aber inzwischen weitergezogen. Wenn Sie mehr über seine kommenden Werke sowie seine Romane, Spiele und mehr erfahren möchten, lesen Sie das vollständige Interview unten: