Sorry We're Closed startet Konsolen- und physische Editionen

Der Entwickler à la mode games hat angekündigt, dass heute die Konsole und der physische Start von Sorry We're Closed, dem Indie-Retro-Survival-Horror-Titel vom letzten November, kommt.

Das Spiel ist jetzt für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erhältlich. Sorry We're Closed hat derzeit eine überwältigend positive Bewertung über Steam und hat immer wieder Spieler beeindruckt, die ihr Abenteuer aus Engeln, Dämonen und der Manie gefunden haben, die folgt, wenn die beiden aufeinandertreffen.

Neben der Veröffentlichung der Konsole erhalten Spieler, die das Spiel bereits auf dem PC haben, Zugang zu einer Vielzahl neuer Funktionen, darunter New Game+, Time Attack-Modus und Balance-Korrekturen.

Seht euch unten den Launch-Trailer für die Konsole an: