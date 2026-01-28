Sorry to Bother You Regisseur präsentiert neuen Film I Love Boosters im Teaser-Trailer

Von Regisseur Boots Riley, der uns das seltsame und wunderbare Sorry to Bother You brachte, kommt I Love Boosters. Ein Film, der im Vergleich zu Sorry to Bother You vielleicht etwas harmlos wirkt, aber wir sind sicher, dass er alle erwarteten Wendungen und Wendungen haben wird.

Falls du es nicht weißt: Der Begriff Booster wird im Trailer erklärt, bedeutet aber jemanden, der Kleidung aus einem Geschäft stiehlt, um sie dann zu einem reduzierten Preis zu verkaufen. Es wird von denen, die es tun, fast als Gemeindedienst gesehen, aber die Boosters, denen wir in I Love Boosters folgen, stehen einem Modemogul gegenüber: der böse Demi Moore.

Wir stellen uns vor, dass die Dinge ziemlich schnell außer Kontrolle geraten, denn am Ende des Trailers sehen wir Autos, die aus Gebäuden fahren, seltsame Masken tragen und Don Cheadle viele Prothesen im Gesicht trägt. Schaut es euch unten an und haltet Ausschau nach I Love Boosters im Mai.