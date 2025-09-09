Sorry, Sly Cooper-Fans, aber die meisten von Sucker Punch wollen die IP nicht weiterführen

HQ

Während Sony über eine Fülle von geistigem Eigentum verfügt, bleiben viele bei den Fans beliebte Franchises im Hintergrund, ohne angetastet zu werden. Infamous, Killzone und natürlich Sly Cooper kommen mir in den Sinn, aber es scheint, als hätten sich unsere Hoffnungen, den diebischen Waschbären noch einmal zu sehen, zerschlagen.

In einem Interview mit MinnMax (via TheGamer) sagte Nate Fox, Designer von Sly Cooper und Regisseur von Ghost of Tsushima, dass er glaubt, dass kaum jemand bei Sucker Punch ein weiteres Sly Cooper-Spiel machen will.

"Es ist lange her, dass Sly Cooper herausgekommen ist." Fox sagte, nachdem er erwähnt hatte, dass nur etwa 10% des Studios gehyped wären, ein weiteres Sly Cooper-Spiel zu entwickeln. Das wird den Fans keine Hoffnung geben, vor allem, wenn sie wollten, dass Sucker Punch einen weiteren Sly Cooper macht, aber es ist möglich, dass ein neues Team diesen geliebten Charakter zurück auf unsere Bildschirme bringt.