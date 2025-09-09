"Sorcerer", "Und täglich grüßt das Murmeltier" und "Der Pate II" stehen auf der Liste der besten Filme von Stephen King

HQ

Stephen King hat seine Lieblingsfilme aller Zeiten aufgelistet. Es könnte darum gehen, ihn und das Internet dazu zu bringen, nicht mehr über eine andere Liste zu sprechen, die er vor nicht allzu langer Zeit erwähnt hat, aber es ist ein interessanter Einblick in Kings Auswahl für seine Lieblingsfilme.

Angesichts der Menge an Werken, die auf Kings Romanen basieren, hätte er die Liste einfach mit Adaptionen seiner Bücher füllen können. Er schloss seine Favoriten jedoch von dieser Liste aus und strich Stand by Me, The Shawshank Redemption, The Green Mile und Misery von der Liste. Die Einträge in dieser Liste sind auch nicht nummeriert, so dass wir nicht wissen, was King für seine Nr. 1 hält.

Die Liste von King enthält einige Überraschungen (wir haben sicherlich nicht erwartet, dass der Kassenschlager Sorcerer der erste Film sein würde) und einige weitere erwartete Hits wie Der Pate II. Was das Genre angeht, ist die Liste vielfältig, mit Und täglich grüßt das Murmeltier, Casablanca und The Getaway, die alle von King geliebt werden.

Stimmen Sie Kings Auswahl zu?