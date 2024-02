Sora Amiibo vervollständigt Super Smash Bros. Ultimate Sammlung

HQ

Seit 2015 sind Figuren (und Karten) mit den Namen Amiibos ein beliebter Artikel in Nintendos Verkaufskatalog. Sie waren nicht nur ziemlich originalgetreue Darstellungen von Charakteren im Spiel, sondern verfügten auch über NFC-Technologie, um exklusive Gegenstände und Fähigkeiten im Spiel anzubieten. Darüber hinaus waren sie das Objekt der Begierde für Sammler.

In diesem ab dem 16. Februar wird Sora aus der Kingdom Hearts-Reihe der letzte Charakter in der Super Smash Bros. Ultimate -amiibo-Reihe sein. Mit der Ankunft des letzten DLC-Kämpfers des Spiels sieht es so aus, als ob bis zur Veröffentlichung des nächsten Spiels, über das es keine Neuigkeiten gibt, keine weiteren amiibo zu Super Smash hinzugefügt werden. Masahiro Sakurai, sein Schöpfer, warnte davor, dass es keine Pläne für ein neues gibt, oder zumindest nicht in absehbarer Zeit, so dass Sora das letzte amiibo in der Sammlung sein wird.

Der Auserwählte des Schlüsselschwerts war der letzte Kämpfer, der 2021 in den Super Smash Bros. Ultimate -Kader aufgenommen wurde, womit der zweite Season Pass endete.