Sophie Turners Vorbereitungen auf das Spielen von Lara Croft drehen sich darum, die Spiele zu spielen

Es gab in der Vergangenheit Zeiten, in denen Schauspieler und sogar wichtige Kreative, die an Adaptionen von Videospielen beteiligt waren, lautstark betonten, dass sie sich nicht darauf verlassen wollten, das interaktive digitale Original vor dem Erscheinen in der Adaption zu erleben. Eines der jüngsten großen Beispiele dafür ist Jason Momoa, der erklärt hat, dass er keine Videospiele spielt, aber dennoch in A Minecraft Movie auftrat und auch im kommenden Street Fighter Film mitspielt.

Da die Produktion bald beginnen soll, könnten Sie befürchten, dass das gleiche Schicksal Prime Video s Live-Action-Adaption von Tomb Raider betrifft. Glücklicherweise wird das zumindest für die Hauptdarstellerin Sophie Turner nicht der Fall sein.

Im Radio von SiriusXM erklärte Turner, die die Aufgabe übernehmen wird, Lara Croft zu werden, dass sie sich auf die Rolle vorbereitet, indem sie die Spiele spielt und die Filme vermeidet.

"Ich spiele die Spiele, ich lese die Comics. Ich habe die Colossal Collections, die etwa 500 Seiten umfassen. Ich mache eigentlich alles, konzentriere mich aber nicht wirklich auf die vorherigen Iterationen, weil ich nicht nachahmen will. Ich muss mein eigenes Ding erschaffen. So sehr ich diese Filme auch liebe, kann ich sie im Moment nicht schauen."

Das sind also gute Nachrichten. Hoffentlich spiegelt die leitende Kreativin Phoebe Waller-Bridge dies wider, um sicherzustellen, dass sich dieses Projekt bei seiner offiziellen Premiere wirklich authentisch anfühlt Tomb Raider.