Sophie Turner war "sehr glücklich" mit Sansa Starks Ende in Game of Thrones

Wann immer Game of Thrones heutzutage im Gespräch angesprochen wird, bleibt immer ein bitterer Nachgeschmack im Mund, denn die absolut fantastische Fantasy-Serie wurde durch eine massiv widersprüchliche letzte Staffel überschattet, die die Fan- und Kritikerquoten deutlich niedriger war als alle vorherigen. Was einst unverpassbar und bemerkenswert war, endete mit einem Wimmern und nicht mit einem Knall, und selbst das Ensemble hat seine Unzufriedenheit geäußert.

Im Laufe der Jahre haben wir verschiedene Stars gesehen, die ihre Frustration darüber äußern, wie die Geschichten ihrer jeweiligen Figuren zu Ende kamen, aber eine Person teilt diese Meinung nicht, ist Sophie Turner, die mit Sansa Starks Schluss tatsächlich ziemlich zufrieden war.

In einem kürzlichen Gespräch mit The Direct äußerte Turner, dass sie "sehr zufrieden mit Sansas Abschluss ihrer Geschichte in 'Game of Thrones' sei, während sie anmerkte, dass "niemand sonst wirklich zufrieden mit ihrem Ende war." Turner fügt hinzu: "Ich habe das Gefühl, ich habe ein gutes Ende bekommen, und deshalb weiß ich nicht, ob ich es noch einmal anschauen könnte, " mit dieser Antwort darauf, ob sie irgendwann in der Zukunft die Rolle der Sansa wieder aufnehmen möchte.

Turner bemerkte jedoch, dass eine Rückkehr von einem guten Drehbuch und einer guten Prämisse abhängen würde, da "es vielleicht eine große Freude wäre, oder vielleicht wäre es der Versuch, an etwas festzuhalten, das damals Magie war und nicht nachgebildet werden kann." Wie bei allem sagte Turner jedoch auch scherzhaft: "Zeig mir das Geld" über eine mögliche Rückkehr zu Sansa.

Stimmt ihr zu, dass Sansa eine der wenigen war, die in Game of Thrones ein gutes Ende hatte?