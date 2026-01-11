Sophie Turner beschäftigt sich mit bewaffneten Räubern, MI5 und einem verschwörungsgetriebenen Coup in Steal

Sophie Turner und Prime Video werden zu zwei Erbsen in einer Schote. Die ehemalige Game of Thrones -Schauspielerin wird bald die große Live-Action-Adaption des Streamers von Tomb Raider als ikonische Lara Croft leiten, aber bevor das Realität wird und die Produktion beginnt, haben wir nun ein weiteres Duo der beiden.

Prime Video hat den ersten Trailer für Steal präsentiert, eine neue Thrillerserie, in der Turner in eine gefährliche Situation gerät, nachdem er einen bewaffneten Raubüberfall erlebt hat, bei dem Milliarden Pfund aus den britischen Renten gestohlen wurden. Mit seinem wichtigen Wissen über die Lage und dem Wunsch, das Geld zurückzugewinnen und in die Hände des Volkes zu geben, gerät Turner in eine Verfolgungsjagd, bei der MI5 sie bedroht und die Räuber auch sie zum Schweigen bringen wollen.

Zu Prime Video wird die Serie am 21. Januar Premiere feiern, und was mehr davon zu bieten hat, können Sie unten den vollständigen Trailer der Serie sehen.