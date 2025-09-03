Sophie Turner als neue Lara Croft für Amazons Live-Action-Serie Tomb Raider angekündigt

HQ

Lara Croft wurde auf der großen Leinwand von Angelina Jolie und Alicia Vikander gespielt. Die nächste Schauspielerin, die die ikonische Rolle übernimmt (neben Hayley Atwell, die ihr in der Netflix-Zeichentrickserie ihre Stimme lieh), wird Sophie Turner sein, die für ihre Rolle als Sansa Stark in Game of Thrones und Jean Grey in X-Men bekannt ist. Die britische Schauspielerin landet ein weiteres großes Franchise, aber diesmal für eine TV-Serie für Amazon Prime Video.

Diese Serie befindet sich schon seit einiger Zeit in der Entwicklung, aber es geht endlich voran: Die Amazon MGM Studios bestätigen, dass die Dreharbeiten im Januar 2026 beginnen werden. Die Serie wird von Phoebe Waller-Bridge, der berühmten Schöpferin von Fleabag, kreiert, geschrieben und produziert, mit Jonathan Van Tulleken (Regisseur von Episoden von Serien wie Shogun oder Upload) und Chad Hodge als Co-Showrunner.

Was hältst du von Sophie Turners Wahl als Lara Croft für die Tomb Raider-Serie für Amazon Prime Video?