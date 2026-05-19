Sophie Thatcher und Charles Melton erkunden ein erschütterndes Cyberpunk-Metropolis in ihrer privaten Hölle

Neon entwickelt sich stetig zu einer beeindruckenderen Produktionsfirma, die ähnlich wie A24 arbeitet, indem sie kreative und einzigartige Geschichten priorisiert, die typischerweise zu einem vernünftigeren Preis produziert werden. Zu diesem Zweck wird eines der nächsten Projekte der Produktionsfirma im Juli Premiere feiern und eine Sci-Fi-Thrillergeschichte im Cyberpunk-Stil bringen, in der sowohl Sophie Thatcher als auch Charles Melton die Hauptrollen übernehmen.

Bekannt als Her Private Hell folgt dieser Film einer Frau (Thatcher), die in einer chaotischen futuristischen Metropole nach ihrem verlorenen Vater sucht und gleichzeitig mit einer tödlichen Entität zu tun hat, die entfesselt wurde. Dies geschieht während ein amerikanischer GI (Melton) ein mutiges Abenteuer unternimmt, um seine Tochter aus der Hölle zu retten – eine Aufgabe, bei der die beiden Personen aufeinandertreffen.

Unter der Regie von Nicolas Winding Refn soll Her Private Hell am 24. Juli in den Kinos Premiere feiern, und unten können Sie den Trailer des Films sowie die Logline sehen.

"Als ein mysteriöser Nebel eine futuristische Metropole verschlingt und ein tödliches und schwer fassbares Wesen freisetzt, sucht eine gequälte junge Frau nach ihrem Vater. Ihre Suche kollidiert mit einem amerikanischen GI auf einer erschütternden Odyssee, um seine Tochter aus der Hölle zu retten."