Sophie Kinsella verstirbt im Alter von 55 Jahren | Literatur

Die britische Autorin Sophie Kinsella, weltweit bekannt für ihre erfolgreiche Serie Shopaholic, ist im Alter von 55 Jahren verstorben, nachdem 2022 bei ihr Glioblastom diagnostiziert wurde, teilte ihre Familie in einer Erklärung auf Instagram mit.

Sophie Kinsella, geborene Madeleine Wickham, verkaufte mehr als 50 Millionen Bücher und wurde zu einer der erfolgreichsten zeitgenössischen Romanautorinnen Großbritanniens. Ihre komödiantischen Geschichten über eine charmante, schuldenanfällige Londoner Käuferin inspirierten eine Verfilmung.

Ihre Familie sagte, sie sei friedlich gestorben, umgeben von geliebten Menschen, und habe ihre letzten Tage erfüllt von "Familie, Musik, Wärme, Weihnachten und Freude" verbracht. Sie lobten ihren Mut während ihrer Krankheit und sagten, sie fühle sich sowohl durch ihr Privatleben als auch durch ihre literarische Karriere "wirklich gesegnet".