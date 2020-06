Sony-Studios beglückwünschen Naughty Dog zum Start von The Last of Us: Part II

In letzter Zeit hören wir viel von Microsofts 15 Mitgliedern der Xbox Game Studios und was sie nicht alles Tolles für die Zukunft vorbereiten. Sony hat ebenfalls einige interne Studios am Start und die überraschen uns ebenfalls regelmäßig mit fantastischen Spielen. Zum Verkaufsstart von The Last of Us: Part II gestern haben viele interne Entwicklerkollegen von Naughty Dog hübsche Glückwunschkarten angefertigt, was ein wirklich schönes Zeichen des Zusammenhalts ist. Wir haben euch einige rausgesucht, denn das kann sich wirklich sehen lassen:

Hier sehen wir Ellie und Jin, die Hauptfigur aus dem kommenden Ghost of Tsushima von Sucker Punch. Der Künstler heißt Edward Pun. Bildquelle: Sucker Punch.

Auch Deacon St. John aus Days Gone gratuliert Ellie und bittet sie darum, ihn ein Stückchen mitzunehmen. Bildquelle: Bend Studios.

Luke Berliner von Sony Santa Monica zeigt uns hier seine Interpretation des Themas Familie mit Kratos und Atreus aus God of War, die sich zu Ellie, Joel und Dina gesellen. Bildquelle: Santa Monica Studios.

Der Art Director von Media Molecule aus England, Kareem Ettouney, hat in Dreams eine ikonische Szene aus Ellie mit ihrer Gitarre nachgebildet. Schaut euch ein kleines Video des Projekts auf Twitter an.

Ash aus Pixelopus' kleinem Abenteuer Concrete Genie hat sich mit seinen Genies ebenfalls in die emotionalen Klänge von Ellies Gitarrenspiel verliebt. Bildquelle: Pixelopus.

Habt ihr bereits reinspielen können und falls ja, was haltet ihr von The Last of Us: Part II?