Sonys San Diego Studio scheint an bekanntem Playstation-Franchise zu arbeiten

Seit einiger Zeit sucht Sony Entwickler für ein Studio in San Diego, die ganz offensichtlich nicht zu dem Team gehören, die für das Sportspiel MLB: The Show verantwortlich sind. Weil sich die Stellenausschreibungen zu sehr von dem unterschieden, was uns das San-Diego-Studio normalerweise bietet, ist die Vermutung aufgekommen, dass sich ein zweites Playstation-Team mit einem anderen Projekt beschäftigen könnte.

Eine beliebte Vermutung deutete in Richtung Uncharted und Michael Mumbauer, der bis November Studio Head/Senior Director im Bereich Visual Arts bei den Worldwide Studios von Playstation war, hat diesen Gerüchten kürzlich einiges an Zündstoff verpasst. Der Mann aktualisierte vor nicht allzu langer Zeit sein LinkedIn-Profil mit dem folgenden Segment:

"Seine jüngste Leistung besteht darin, ein brandneues All-Star-AAA-Action/Adventure-Entwicklungsteam für Playstation aufzubauen. Dieses Team mit Sitz in San Diego wurde zusammengestellt, um bestehende Franchise unter Anwendung proprietärer Engine-Technologien zu erweitern und neue Geschichten für die nächste Generation von Spielern zu erstellen."

Damit bestätigt Mumbauer, dass Sony San Diego an einem neuen Spiel in einer bekannten Playstation-Serie arbeitet (oder zumindest arbeitete). Was diese Aussage mit den eingangs erwähnten Gerüchten in Verbindung bringt ist die Tatsache, dass der Designer in seinem beruflichen Profil ein Youtube-Video eingebunden hat, das sich mit Gerüchten zu Uncharted 5 auseinandersetzt. Neben offiziellen Playstation-Videos ist das eine äußerst auffällige Wahl, wenn ihr uns fragt...

Es ist wichtig anzumerken, dass sich San Diego Studio seit November im Wandel befindet. In den letzten Monaten sind einige große Namen dieses Teams zu anderen Studios gewechselt und es ist unklar, was die nächsten Projekte des Entwicklers sind.