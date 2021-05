Sonys Playstation-Studios haben jetzt ein eigenes Steam-Profil

You're watching Werben

Vertreter des Playstation-Teams haben in der Vergangenheit mehrfach darüber gesprochen, dass Sony eigene Spiele auf dem PC veröffentlichten möchte. Den Sprung zum Computer haben bislang nur vier Games vollzogen und all diese Titel seht ihr nun auf der eigenen Steam-Seite der Playstation Studios. Dort findet ihr Predator: Hunting Grounds, Horizon: Zero Dawn, Helldivers und morgen erscheint schon die PC-Version von Days Gone. 41 Spiele soll Playstation Studios bereits auf Steam registriert haben, allerdings sind nur 24 Einträge sichtbar. Der meiste Kram davon geht auf Zusatzinhalte zurück, doch worum es sich bei der Restmenge handelt, ist unklar.

Days Gone erscheint morgen auf dem PC.

Quelle: VGC