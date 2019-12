Sonys Playstation ist die meistverkaufte Heimkonsolenmarke der Welt

Sony feiert heute den 25. Geburtstag ihrer Playstation-Konsole. Am 3. Dezember 1994 wurde der eckige, graue Kasten in Japan veröffentlicht und konnte bereits am ersten Tag über 100.000 stolze Besitzer finden, erinnert sich der Publisher stolz im Playstation-Blog. Die PS1 wurde die erste Heimkonsole, die sich weltweit über 100 Millionen Mal verkaufen konnte - dieser Trend setzte sich mit Ausnahme der PS3 in jeder bisherigen Konsolengeneration fort.

Zudem teilte der Publisher heute Eindrücke eines offiziellen Besuchs durch Vertreter der Organisation Guinness-Weltrekorde. Die haben nämlich schon im vergangenen Monat festgestellt, dass Sony offiziell der stärkste Unterstützer des Heimkonsolenmarkts ist. Bis zum 7. November 2019 wurden global gesehen insgesamt mehr als 450 Millionen Sony-Konsolen in vier Playstation-Heimkonsolen verkauft. Zwei Vertreter sind die beiden meistverkauften Heimkonsolen (Handhelds ausgeschlossen) aller Zeiten - die PS2 auf Platz eins, die PS4 dahinter auf Position 2.

Die Playstation wurde in den letzten zwei Jahrzehnten von zahlreichen exklusiven Titeln gestärkt, darunter The Last of Us, God of War und Spider-Man (neben vielen anderen tollen Games). Das wird für viele Gamer einen großen Anteil daran haben, dass sie Sony so attraktiv finden. Was sind eure Eindrücke und Erinnerungen mit der Playstation?

