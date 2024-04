Sonys One Punch Man-Film geht voran

HQ

Wenn Sie dachten, dass der Mangel an eindeutigen Beweisen und Diskussionen rund um Sonys Adaption in Spielfilmlänge One Punch Man bedeutet, dass sie tot ist, werden Sie sich irren. Der Hollywood Reporter hat bestätigt, dass sich das Projekt immer noch in aktiver Entwicklung befindet und voranschreitet.

Der Film soll von Dan Harmon und Heather Anne Campbell von Rick and Morty geschrieben werden, und auch Fast and Furious ' Justin Lin ist noch dabei. Es wurden noch keine weiteren Details bestätigt oder erwähnt, und das deutet darauf hin, dass der Film noch nicht kurz vor dem Drehbeginn steht, zumal sich das Drehbuch noch in der Entwicklung befindet.

So oder so, es ist immer noch auf dem Weg, also One Punch Fans diesen Bereich beobachten.