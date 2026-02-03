Sonys neues Patent könnte Joel und Ellie zu Ihren persönlichen KI-Podcastern machen

HQ

Wenn wir über KI und Spiele sprechen, meinen wir meist generative KI, bei der Entwickler es einfach KI überlassen, alle oder Teile der Spiele zu erstellen. Da KI auf bestehenden Werken basiert, glauben viele, dass es ein großes Risiko gibt, die Kreativität zu untergraben, und leider trägt all der geteilte KI-Kram kaum dazu bei, diese Ängste zu zerstreuen.

Aber KI kann natürlich auch für andere Dinge genutzt werden, etwas, das Sony und andere offenbar schon erforscht haben. Tech4Gamers hat nun berichtet, dass Sony ein Patent namens LLM-Based Generative Podcasts for Gamers für ein KI-Projekt im Bereich Podcasts beantragt hat, bei dem das Ziel ist, personalisierte Gaming-Podcasts für Nutzer zu erstellen. Die Idee ist, dass du KI dein Gaming analysieren lässt, danach erhältst du eine individuell angepasste "Podcast-Episode", die dir erzählt, was in deinen Spielen passiert ist, was dich als Nächstes erwartet, und verschiedene Tipps... alle präsentiert mit "Schlagabtausch und Witzen".

Die Idee ist auch, dass Charaktere aus bekannten Spielen diese Podcasts moderieren, und es könnte sogar mehrere geben, zum Beispiel Joel und Ellie aus The Last of Us, die eine Folge liefern, oder vielleicht etwas Unkonventionelleres wie Kratos und Clank.

Natürlich erfordert das, dass die KI genau überwacht, was du spielst, wann, mit wem du spielst und wie du spielst – was, wie man vermuten könnte, nicht jeder für eine gute Idee hält. Es gibt auch die Frage, ob alle Synchronsprecher einfach akzeptieren müssen, dass ihre Stimmen in solchen Podcasts frei verwendet werden können und welche Konsequenzen das haben wird.

Wie üblich werden nicht alle angemeldeten Patente als echte Produkte erscheinen, aber was halten Sie von dieser Idee?