Sonys Live-Service-Angebot könnte bereits Sorgen bereiten

Sony hat in letzter Zeit großen Wert auf Live-Service-Spiele gelegt. Das riesige Spieleunternehmen versprach, innerhalb der nächsten vier Jahre im Jahr 2022 10 neue Live-Projekte auf den Markt zu bringen, kurz nachdem es Bungie für 3,6 Milliarden US-Dollar übernommen hatte, um diese Bemühungen zu unterstützen. Wir haben in den letzten State of Plays Hinweise auf diesen Plan gesehen, in denen tonnenweise filmische Trailer von Spielen gezeigt wurden, die von Sonys First-Party-Teams in Arbeit sind.

Während dieser Plan, sich für Live-Projekte zu engagieren, von Spielern auf der ganzen Welt kritisiert wurde, scheint sich selbst Sony über diesen Richtungswechsel etwas unsicher zu sein. Ein neuer Bericht von Bloomberg stellt fest, dass Sony sich über die Planänderung "unwohl" fühlt und dass die Entscheidung, sich von "großen, filmischen Abenteuerspielen, die alleine gespielt werden", zu entfernen, gegen die Expertise vieler First-Party-Studios von Sony Interactive Entertainment verstößt.

Der Bericht geht sogar so weit hinzuzufügen, dass "Insider besorgt sind über den Mangel an kohärenter Vision des Unternehmens mit seinen scheinbar unangebrachten Wetten auf Aufschlagspiele".

Das alles kommt natürlich kurz nachdem PlayStation-Chef Jim Ryan seinen Rücktritt angekündigt hat, der im Frühjahr nächsten Jahres offiziell gemacht wird.