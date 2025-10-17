Sonys Film Horizon: Zero Dawn kommt 2027 in die Kinos

HQ

Offensichtlich beabsichtigt Sony, bei seinen Bemühungen, die HorizonGuerrilla Games -Serie zu verfilmen, viel schneller als erwartet voranzukommen. Nach der Ankündigung, dass dies Anfang des Jahres, ziemlich genau zum Jahreswechsel, Realität werden würde, sind im Rahmen von Sonys anhaltendem Streit mit Tencent über Light of Motiram, neue Informationen bekannt geworden.

Wie The Game Post bemerkte, stammen die Informationen vom Kopf von PlayStation Productions, Asad Qizilbash, der in einem Rechtsdokument, das in Sonys jüngster Antwort verwendet wurde, erwähnt, dass ein Drehbuch für dieses Projekt bereits existiert, dass der Plan sein wird, mit den Dreharbeiten im Jahr 2026 zu beginnen und dann auch schon 2027 Premiere zu haben. im selben Kalenderjahr, in dem wir den Live-Action-Film The Legend of Zelda erwarten können.

In den Informationen von Qizilbash heißt es: "Wir sind in Zusammenarbeit mit Columbia Pictures in der Entwicklung eines Films, der auf Horizon basiert. Wir haben bereits ein funktionierendes Drehbuch und sind aktiv auf der Suche nach einem Regisseur, mit dem Ziel, den Film im Jahr 2026 zu drehen und 2027 zu veröffentlichen. Der Live-Action-Film folgt auf die jüngste Zusammenarbeit zwischen Columbia Pictures und PlayStation Productions beim Film Uncharted (2022) und dem Film Gran Turismo (2023).

Anscheinend sollten wir also ein paar arbeitsreiche Jahre in den Kinos für Videospielfans erwarten, denn The Super Mario Galaxy Movie wird 2026 erscheinen und die Fortsetzung von A Minecraft Movie wird ebenfalls 2027 erscheinen.

Freust du dich auf einen Horizon Film oder findest du, dass Sony seine Horizon Kuh ein bisschen zu sehr melkt?