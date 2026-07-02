Sonys Entscheidung, physische PlayStation-Spiele einzustellen, löst einen Rechtsstreit aus

HQ

Die Kontroverse um Sony tobt weiter, obwohl kaum ein Tag vergangen ist, seit sie eine "rein digitale Zukunft" angekündigt haben. Die Nachricht, dass sie nun planen, ab Januar 2028 physische Discs für die PlayStation schrittweise einzustellen, kam wie ein Blitz aus heiterem Himmel, aber die Spieler wehren sich, und viele scheinen bereit zu sein, für ihr Recht zu kämpfen, Spiele auf Disc zu besitzen.

Verbrauchergruppen in mehreren Ländern verklagen nun Sony vor Gericht und argumentieren, dass der Übergang zu einem rein digitalen Modell Sonys ohnehin dominierende Position im PlayStation Store festigen könnte. Außerdem argumentieren sie, dass der Mangel an physischen Alternativen zu höheren Preisen und weniger Auswahl für Verbraucher führen könnte.

Dies geschieht zur gleichen Zeit, als Sony bereits in mehrere Rechtsverfahren im Zusammenhang mit dem PlayStation Store verwickelt ist, unter anderem im Vereinigten Königreich, wo eine große Sammelklage bezüglich digitaler Preisgestaltung läuft. In den letzten Wochen wurden zudem neue Klagen bezüglich der Vermarktung digitaler Spiele im PlayStation Store eingereicht.

Sony selbst rechtfertigt die Entscheidung, physische Spiele schrittweise einzustellen, indem sie argumentiert, dass die Nachfrage einfach nicht hoch genug sei und digitale Verkäufe vollständig übernommen haben. Das Unternehmen behauptet, dass Kunden weiterhin Spiele in Geschäften kaufen können, jedoch nur in Form von Codes. Wie genau das funktionieren soll und ob es ein "Code in einem Spielgehäuse" sein wird, ähnlich dem, was Rockstar für Grand Theft Auto V plant, bleibt abzuwarten.