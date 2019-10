Sony-Chef: Geschichte von Death Stranding ist wie eine "wirklich gute Netflix-Serie"

In wenigen Wochen werden wir alle wissen, was Death Stranding ohne den ganzen Mythos ist. Einer der Aspekte, über den viele Spieler mehr erfahren möchten, ist die Geschichte des Spiels. Sony hat die Erzählstruktur in einem Interview mit DualShockers ausführlicher kommentiert, als der Sony-Chef Shuhei Yoshida die Story von Death Stranding mit einer Art Netflix-Serie verglich:

"Insgesamt habe ich ungefähr 10 Stunden von Anfang an gespielt, aber es fühlt sich immer noch so an, als würde es gerade erst losgehen. Andere Leute waren da und haben das Spiel gleichzeitig ausprobiert, einschließlich des [Game] Directors Kojima, der mir zahlreiche Möglichkeiten gezeigt hat, Sams Werkzeuge zu benutzen, an die ich selbst nicht gedacht habe. Ich würde die Geschichte mit einer wirklich gut gemachten Netflix-Originalserie vergleichen. Es scheint, als hätte ich nur die Hälfte dieser Serienstaffel erreicht und es gibt immer noch viele Möglichkeiten, was als nächstes passieren könnte. Ach und ich habe gehört, dass man wohl weinen wird, wenn die zweite Hälfte des Spiels erreicht ist. Die Mitarbeiter von Kojima Productions haben mir das gesagt und sogar die Debugger von Sony."

Ob wir am Ende auch alle weinen? Und wenn das geschieht... aus welchem Gefühl heraus?