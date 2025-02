Sony zu Shuhei Yoshida: Entweder du kümmerst dich um die Indies oder du verlässt das Unternehmen

HQ

PlayStation wird sich nach einem Nachfolger umsehen müssen, der dem gerecht wird, was Shuhei Yoshida für seine Marke bedeutet hat. Nach 38 Jahren bei Sony und 31 Jahren in der Videospielsparte entschied er sich am 15. Januar , die PlayStation zu verlassen. In einem kürzlichen Interview mit Dean Takahashi von GamesBeat während des Dice Summit in Las Vegas gab er zu, dass er nicht vorhat, die Branche zu verlassen und weiterhin mit Indie-Schöpfern zusammenarbeiten wird.

Er begann seine Karriere 1986 bei Sony, als er das College abschloss, um an Budgets und Geschäftsabschlüssen für das japanische Unternehmen zu arbeiten. Zu dieser Zeit prägte Ken Kutaragi Sony PlayStation, nach einer berüchtigten Meinungsverschiedenheit mit Nintendo. Yoshida war sich über die Ziele nicht im Klaren, aber sein ehemaliger Chef überzeugte ihn und er war einer der ersten 80 Leute, die an der Konsole arbeiteten.

Nach der Markteinführung hatte Yoshida eine sehr wichtige Aufgabe: Er überzeugte die Investoren von Sony, dass die Konsole mehr als nur ein "Spielzeug" war, und prägte den folgenden Satz, um die PlayStation zu definieren: "das erste Virtual-Reality-System der Welt". Später musste er japanische Studios überzeugen, Titel für seine Konsole zu entwickeln, die ihm direkt sagten: "Komm zurück, wenn du eine Million verkauft hast". Er war ein großartiger Pitchmaker, was ihm in den folgenden Jahren eine Rolle als Sprecher von Sony einbrachte.

Die erste PlayStation war ein ́kolossaler Erfolg und Yoshida war ein Teil davon, zog in die USA und wurde Vizepräsident von Sony Computer Entertainment. Im Jahr 2008 wurde er Präsident der Sony Computer Entertainment Worldwide Studios nach dem Ausscheiden von Phil Harrison. In dieser Phase und bei mehreren Gelegenheiten teilte er auch faszinierende Einblicke mit Gamereactor als Vertreter der Marke.

Aber im Jahr 2019 trat Jim Ryan in seinen Fuß, der zum Chef von PlayStation ernannt wurde, und Yoshida musste zurücktreten, um im selben Jahr Head of PlayStation Indies zu werden. "Es gab keine Wahl. Es hieß: Entweder die Position annehmen oder das Unternehmen verlassen", sagte Yoshida selbst in dem Interview. Im Nachhinein entpuppte sich das, was wie eine erzwungene Rolle aussah, als eine neue Leidenschaft für Yoshida, der nun immer in der Nähe kleinerer Entwickler ist. Aus dem Interview:

"In den letzten fünf Jahren war es meine Aufgabe, Indie-Spiele innerhalb und außerhalb von PlayStation zu promoten. Ich wollte vor allem neuen Leuten, die PlayStation beitreten, vermitteln, wie wichtig es ist, Indie-Spiele zu unterstützen. Sie gestalten die Zukunft. Extern habe ich Indie-Entwicklern und Publishern mitgeteilt, dass wir die Dinge für sie besser machen wollen. Stück für Stück haben wir es geschafft, unsere Systeme, unsere Filialfunktionen, unsere Kommunikation zu verbessern.

Vor ein paar Jahren war einer der Gründe, warum ich diesen Job von Jim bekommen habe, dass wir von der Indie-Community kritisiert wurden. Sie sagten, dass PlayStation sich nicht um Indies kümmert. Diese Art von Kritik hört man nicht mehr. Letztes Jahr haben wir viele Anekdoten von unseren Indie-Partnern gehört, dass sich ihre neuen Spiele auf PlayStation besser verkaufen als auf jeder anderen Plattform. Das ist erstaunlich. Einige Spiele verkauften sich auf der PlayStation besser als auf dem PC. Als ich vor fünf Jahren mit dieser Arbeit begann, sagten unsere Indie-Partner, dass sich die Switch-Version drei- bis fünfmal mehr verkaufen würde als die PlayStation-Version, wenn sie ihre Spiele auf mehreren Plattformen veröffentlichten. Stück für Stück hat sich diese Lücke verringert. Wir haben ein starkes Team innerhalb des Unternehmens, das Indies unterstützt."

Im Jahr 2023 wurde er für seine Karriere in der Videospielbranche mit dem BAFTA of Honour ausgezeichnet. Zu den Titeln, an denen er arbeitete, gehörten unter anderem , The Legend of Dragoon, Crash Bandicoot sowie die Betreuung von Franchises wie God of War, Uncharted und The Last of Us. Eine wahre, lebende Legende der Branche. Wir überlassen Ihnen hier das gesamte VB-Interview, falls Sie tiefer in seine Worte eintauchen möchten.

Was bedeutet Shu Yoshida für dich?