Sony zeigt Sekunden des Films Gravity Rush

Sony hat auf seiner CES-Pressekonferenz nicht nur ein kleines Update zu den TV-Serien gegeben, die auf God of War und Horizon basieren. Es hat auch einen kurzen Blick auf den Film Gravity Rush geworfen, der bereits 2022 angekündigt wurde.

Der folgende Trailer zeigt, wie die neu eingerichtete fortschrittliche Visualisierungsfunktion namens Torchlight Filmemachern bei ihren Projekten helfen kann. Dazu gehören einige Beispiele hinter den Kulissen, und hier kommt der Film Gravity Rush ins Spiel.

Wir zeigen, wie Motion Capture in eine Szene übersetzt wird, in der eine Figur (vermutlich Kat, auch wenn sie ihr nicht sehr ähnlich sieht) von einem hohen Gebäude in einer schwebenden Stadt springt und auf eine Art fliegenden Dämon zustürzt. Das war's dann aber auch schon, aber zumindest wissen wir, dass der Film noch kommt und dass Sony dieses schwerkraftverändernde Abenteuer großartig aussehen lassen will.