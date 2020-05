Sony zeigt PS4 Pro im Design von The Last of Us: Part II

Sony hat uns über die Jahre einige thematisch gestaltete Playstation 4-Konsolen präsentiert, meist gekoppelt an die Veröffentlichung mit großer Spannung erwarteter PS4-Spielen. Gestern hat der Technikgigant ein weiteres Modell angekündigt, das auf der bevorstehenden Fortsetzung von Naughty Dogs The Last of Us basiert. Die PS4 Pro ist matt schwarz und Ellies Tattoo ist darauf eingraviert. Auch der kabellose Dualshock-4-Controller (der einzeln erworben werden kann) hat ein entsprechendes Element erhalten. Neben digitalen Inhalten liegt diesem Bundle zusätzlich eine physische Kopie des Spiels bei.

Laut Sony verkaufen "ausgewählte Händler" dieses Paket ab dem 19. Juni, wir wissen aktuell nur leider weder wo, noch für wie viel das Teil über die Ladentheken geht. Es gibt noch weitere Playstation-Gadgets, die im Design von The Last of Us: Part II produziert und verkauft werden - falls ihr euch kurz vor dem Verkaufsstart der neuen Hardware noch einmal komplett eindecken wollt.