Sony zeigt einige der besten Playstation-4-Spiele je eine Sekunde lang

Obwohl die aktuelle Konsolengeneration noch längst nicht abgeschalten wird, wenn die Playstation 5 in einem Monat an den Start geht, blickt Sony schon einmal auf die letzten sieben Jahre zurück. Das Team von Playstation Access hat ein kleines Video erstellt, in dem sie uns je eine Sekunde von einigen der besten Spiele aufzeigen, die die Playstation 4 im Laufe der Jahre erhalten hat. Dabei handelt es sich nicht nur um Exklusivtitel, sondern allgemein sehr guten Spielen - größtenteils.

Unter den vielen Spielen befinden sich: Killzone: Shadow Fall, Knack, Destiny, Resogun, Warframe, Infamous: Second Son, Mittelerde: Mordors Schatten, Driveclub, Minecraft, The Evil Within, Grand Theft Auto V, Far Cry 4, The Order: 1886, Life is Strange, Dying Light, Bloodborne, Shovel Knight, The Witcher 3: Wild Hunt, Rocket League, Batman: Arkham Knight, Until Dawn, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, The Witness, Firewatch, Uncharted 4: A Thief's End, Ratchet & Clank, Superhot, Hellblade: Senua's Sacrifice, No Man's Sky, Little Nightmares, Inside, Undertale, Moss, Astro Bot Rescue Mission, Titanfall 2, Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske, Dead Cells, Final Fantasy XV, Gravity Rush 2, Tetris Effect, Persona 5, Fortnite, Celeste, Horizon: Zero Dawn, Nioh, Days Gone, Nier: Automata, God of War, Spider-Man, Red Dead Redemption 2 und The Last of Us: Part II. Welche Spiele haben diese Generation für euch definiert?