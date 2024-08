Sony Xperia 1 VI

HQ

Die Xperia-Reihe von Sony stand schon immer für solide Qualität, einen guten Bildschirm und eine großartige Kamera, wobei praktisch die gesamte Konkurrenz auf Sony-Hardware basiert. Lustigerweise hebt sich Sony das Beste für die eigenen Handys auf, nämlich den Exmor T Sensor in Kombination mit 16, 24 und 48mm Brennweite. Es ist auf einer glasbeschichteten Rückseite aufgeklebt, denn Sonys Handys müssen wie immer sehr glatt sein und aus Aluminium und Glas bestehen. Es ist sehr anonym und für viele Menschen wird es nicht attraktiv sein; Sie wollen, dass andere sehen, dass sie ein teures Telefon besitzen.

Die Akkulaufzeit wird mit zwei Tagen angegeben, was für den normalen Gebrauch in Ordnung ist, aber wenn Sie der Typ sind, der sich wirklich 5-6 Stunden am Tag mit mobilem Spielen beschäftigt, ist die Antwort lustigerweise etwas anderes. Es handelt sich um einen Standard-5000-mAh-Akku mit kabellosem Zwei-Wege-Laden und einem Snapdragon 8 Gen 3-Prozessor, sodass er Strom verbrauchen kann, wenn Sie ihn dazu zwingen. Der Akku sollte gut geschützt sein und für mindestens vier Jahre ausgelegt sein, aber bei nur 30 Watt Ladeleistung besteht keine Gefahr einer übermäßigen Nutzung – das ist zu wenig.

Mit dem neuen Xperia 1 VI sind Sie, wenn auch nichts anderes, kontinuierlich, denn es ist die gleiche Geschichte, die hier erzählt werden kann, wenn auch mit einer Wendung. In der neuesten Ausgabe bekommen wir ein 85-170-mm-Objektiv, das uns einen 7,1-fachen optischen Zoom bietet, und dann gibt es noch ein kräftiges Telemakro-Objektiv als den anderen Verkaufsschlager auf der Kamerafront. Und wie immer gibt es an der Seite eine dedizierte Kamerataste, die nur ein bisschen cooler ist.

Der Bildschirm stammt aus Sonys eigener Bravia-Serie, mit 1080x2340 HDR OLED und verfügt über eine "einzigartige KI-Bildanpassung" - aber ich kann nicht ganz erkennen, was KI mit der automatischen Helligkeitsregelung zu tun hat, aber wenn man tief genug in den Beschreibungen gräbt, wird man feststellen, dass sie Kontrast und Farben verbessert. Das ist auch in Ordnung, aber vielleicht ein bisschen übertrieben für den täglichen Gebrauch. Es verfügt über eine variable Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz, und diesmal mit einem Seitenverhältnis von 19,5:9. Es gibt nichts Konkretes über die Helligkeit der Nits, außer dass sie eineinhalb Mal so hoch ist wie bei der letzten Generation, aber mit ein wenig Hilfe von Uncle Google haben wir es geschafft, einen Wert um die 1300 zu finden. Das mag vor ein paar Jahren noch beeindruckend gewesen sein, heute aber nicht mehr.

Es gibt jedoch zusätzliche Gaming-Funktionen, darunter einen Schwarzwert-Enhancer, der es einfacher macht, dunkle und schwarze Bereiche auf dem Bildschirm beim Spielen zu erkennen. Ebenso kann man auch den Weißabgleich anpassen, und das natürlich zusätzlich zu den normalen Gaming-Funktionen.

Das Handy ist natürlich in das Sony-Ökosystem integriert, egal ob als PlayStation-Controller oder mit den hervorragenden Kopfhörern oder In-Ears von Sony. Aus irgendeinem Grund wird LDAC unterstützt, aber das Marketingmaterial erwähnt 320 kbps als eine gute Sache, was seltsam ist, wenn man ein Produkt hat, das die dreifache Bitrate unterstützt. Vielleicht geht es darum, die KI in einem besseren Licht zu zeigen, da sie anscheinend den Dynamikbereich auf 24 Bit "erweitern" kann. Und ich muss zugeben, dass ich ziemlich reaktionär bin - man kann den Dynamikbereich nicht über das hinaus erweitern, was er ursprünglich mitbringt. Sie können es so aussehen lassen oder emulieren, aber eine 16-Bit-Datei mit einem Dynamikbereich von 96 dB kann auf der Grundlage von KI nicht künstlich einen Dynamikbereich von 144 dB erreichen. Die Einschränkung liegt in der Originalaufnahme und kann digital nicht geändert werden. Der Dynamikumfang kann auf diese Weise nur begrenzt, nicht erhöht werden. Sony hat auch ein 360 Reality Audio-System, das ich nicht verwendet habe, da ich Virtual Surround einfach hasse und enttäuscht bin, dass es noch keine EU-Verordnung gibt, die es verbietet.

Darüber hinaus gibt es eine recht umfangreiche EQ-Funktion, mit der man den Klang in Spielen so optimieren kann, wie man es von seinem PC kennt – vielleicht etwas übertrieben, aber ein ziemlich cooles Detail. Vom Klang her ist es ganz nett, aber noch wichtiger ist, dass es die Verwendung von 3,5-mm-Anschlüssen unterstützt. Es bietet auch "Full Stage"-Lautsprecher mit "Verbesserungen im Bass" und "Immersive Klangbühne" - obwohl ich zugeben muss, dass der Stereoeffekt gut ist, würde ich nicht so weit gehen, ihn als immersiv zu bezeichnen.

Zu guter Letzt ist jedoch das SIM-Kartenfach, das sich ohne Werkzeug aktivieren lässt. Warum ist niemand früher darauf gekommen? Und sie behielten den Fingerabdruckscanner an der Seite des Telefons. Ich war noch nie ein Fan und werde es wahrscheinlich auch nie sein; Es ist immer noch ein Ärger und beschwert sich ein bisschen zu oft.

Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 1299 GBP für 256 GB. Das ist also ein bisschen zu viel. Es besteht kein Zweifel, dass der Kamerateil großartig ist, 7,1-facher optischer Zoom und 4K-Aufnahme mit 120 Hz, aber es gibt kein 8K, es gibt keine Magie oder verrückte KI-Funktionen auf die gleiche Weise wie bei den Hauptkonkurrenten. Das Sony Xperia 1 VI ist ein wirklich solides Handy mit einem vernünftigen Bildschirm und dito Kamera. Aber das ist im Jahr 2024 einfach nicht genug; Der Zug hat den Bahnhof verlassen und Sie können deutlich bessere Telefone für weniger Geld auf Papier bekommen.