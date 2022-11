Sony wollte PlayStation Plus auf Xbox, Microsoft sagte nein

HQ

Es wäre falsch zu sagen, dass die Beziehung zwischen Sony und Microsoft derzeit besonders gut ist. Die Situation ist angespannt, seit Microsoft angekündigt hat, Activision Blizzard in einem Deal im Wert von rund 69 Milliarden US-Dollar zu kaufen.

Das große Problem bei all dem ist, dass Sony aus verständlichen Gründen nicht möchte, dass Call of Duty in Zukunft exklusiv für Xbox ist. Xbox-CEO Phil Spencer hat wiederholt versichert, dass dies nicht der Fall sein wird, obwohl es Berichte gab, dass Sony ein Zehnjahresvertrag angeboten wurde und dass Call of Duty dann Xbox-exklusiv wird. Wir haben sicherlich nicht das letzte davon für eine Weile gehört, die Zeit wird einfach zeigen, wohin es führen wird.

TweakTown hat kürzlich berichtet, dass Sony die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) darüber informiert hat, dass Microsoft nicht zugestimmt hat, PlayStation Plus zu seinen Konsolen hinzuzufügen. Microsoft soll auch versucht haben, dasselbe mit Game Pass durchzubringen, hat es aber zur Überraschung aller auch nicht geschafft.

Sony schrieb dies in seinem Bericht an die CMA:

Microsoft argumentiert, dass die Nachfrage nach Multi-Game-Abonnementdiensten nicht in Richtung Game Pass kippen würde, da Microsoft Game Pass auch auf PlayStation verfügbar machen würde. Microsofts Haltung, dass die Verfügbarkeit des Game Pass auf PlayStation ein Allheilmittel für den Schaden dieser Transaktion wäre, klingt besonders hohl, da Microsoft es nicht erlaubt, dass PlayStation Plus auf Xbox verfügbar ist.

In einer perfekten Welt wären die Konsolenkriege längst vorbei und wir alle Spieler wären in der Lage, uns unabhängig von der Plattform und dem Spiel zu vereinen, aber das sieht in absehbarer Zukunft nicht so aus.