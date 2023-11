Sony wird wegen seiner Ladenpreise auf 5 Mrd. £ verklagt

HQ

Im vergangenen August wurde eine Sammelklage gegen Sony eingereicht, in der behauptet wurde, dass das Unternehmen seinen Kunden im PlayStation Store "unfaire Preise" in Rechnung gestellt habe. Alex Neill, der Mann, der alles ins Rollen gebracht hat, behauptet, dass den Verbrauchern in den letzten sechs Jahren rund 5 Milliarden Pfund zu viel berechnet wurden.

Kürzlich hat ein britisches Gericht die Sammelklage zugelassen, nachdem Sony versucht hatte, sie zu unterdrücken. Es wird von einer Drittfirma finanziert, die investiert hat, weil sie glaubt, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Entschädigung gibt.

Erwarten Sie jedoch nicht, dass es für eine Weile eine größere Entwicklung geben wird, da diese Art von Versuchen leicht Jahre dauern könnte. In einem Dokument , das von dem Team, das Sony verklagt hat, veröffentlicht wurde, heißt es:

"Dies ist der erste Schritt, um sicherzustellen, dass die Verbraucher das zurückbekommen, was ihnen aufgrund des Gesetzesverstoßes von Sony zusteht. Die Loyalität der PlayStation-Spieler wurde von Sony ausgenutzt, die ihnen seit Jahren überhöhte Preise berechnen... Mit dieser Maßnahme wollen wir diesem rechtswidrigen Verhalten Einhalt gebieten und sicherstellen, dass die Kunden entschädigt werden."

Diejenigen, die an der Sammelklage teilnehmen, müssen zwischen August 2016 und August 2022 im Vereinigten Königreich gelebt und Software oder herunterladbare Inhalte über den PlayStation-Shop gekauft haben.