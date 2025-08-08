Sony wird multiplattformübergreifend - Exklusivtitel stehen nicht mehr im Vordergrund

HQ

Es war schon eine Weile in der Luft, aber während seines Quartalsberichts bestätigte Sony schließlich, dass es offiziell plant, sich von der Exklusivität zu verabschieden und sich stattdessen auf ein Multiplattform-Geschäftsmodell zu konzentrieren. Einfach ausgedrückt - das zu tun, was Microsoft getan hat, und seine Spiele für so viele Spieler wie möglich zu veröffentlichen.

Die Spekulationen um Helldivers 2 und was es bedeutete, dass das Spiel bald auf Xbox erscheinen würde, haben sich nun als wahr erwiesen. Sadahiko Hayakawa, Senior Vice President bei Sony, erklärte, dass das Ziel darin besteht, größere Communitys aufzubauen und das Engagement zu erhöhen, auch unter Spielern, die keine PlayStation besitzen.

"Im Gaming-Geschäft bewegen wir uns weg von einem hardwarezentrierten Geschäftsmodell hin zu einem Plattformgeschäft, das die Community erweitert und das Engagement erhöht."

Sony betont, dass dies nicht das Ende der PlayStation als Konsole bedeutet. Sowohl die PlayStation 6 als auch die Xbox der nächsten Generation befinden, wie wir wissen, bereits in der Entwicklung, so dass die Rivalität zwischen den Unternehmen weitergehen wird. Aber in Zukunft wird das Spielfeld viel offener sein, wo rohe Macht, Preis und andere Faktoren die entscheidenden Elemente sein werden - und nicht exklusive Spiele.

Das bedeutet, dass Nintendo höchstwahrscheinlich der einzige traditionelle Konsolen- und Spielehersteller bleiben wird, dessen Titel nur auf ihrer eigenen Hardware genossen werden können.

Was denken Sie über diese Zukunft, in der sowohl Sony als auch Microsoft überall und in allem präsent sind?