Sony wird Live-Service-Spiele für PC und PlayStation gleichzeitig auf den Markt bringen

HQ

PlayStation Studios-Chef Herman Hulst erklärte kürzlich, dass Titel auf PlayStation ab sofort auch direkt auf dem PC erscheinen werden. Allerdings sind nicht alle Spiele in ihrem Portfolio enthalten.

Hulst sagt, dass dies speziell für Live-Service-Titel gilt, etwas, das Sony bei mehreren Gelegenheiten gesagt hat, dass sie ihre Bemühungen verstärken werden. Einzelspieler-Spiele wie God of War werden noch mindestens ein Jahr lang konsolenexklusiv sein. Es ist unklar, ob sich das letztendlich auch ändern wird, wenn man bedenkt, wie Sony seine PC-Bemühungen in letzter Zeit stark erhöht hat, und sagt auch, dass sie noch mehr in das Format investieren werden - etwas, das von vielen geschätzt wurde.