Sony wird Gerüchten zufolge nächsten Monat die State of Play veranstalten

Wie viele bereits wissen, wird Sony auch in diesem Jahr nicht an der Gamescom teilnehmen. Aber das bedeutet nicht, dass das Unternehmen nichts vorhat. Laut dem zuverlässigen Insider Jeff Grubb bereitet der Tech-Riese stattdessen eine State of Play-Konferenz im September vor, bei der wir mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Blick darauf werfen werden, was Sony für 2026 geplant hat. Dies wäre der fünfte State of Play des Jahres, der letzte findet im Juli statt und konzentriert sich auf Ghost of Yotei.

Grubb geht davon aus, dass die Veranstaltung voraussichtlich Ende September stattfinden wird, mit einer möglichen Ankündigung um den 23. bis 24. September und dem Showcase selbst am 25. September. Er fügte auch hinzu, dass die Möglichkeit besteht, dass es sich stattdessen um ein ausgewachsenes PlayStation Showcase handelt - etwas, das wir seit 2023 nicht mehr gesehen haben.

"Sie planen einen State of Play, oder vielleicht einen Showcase, aber wahrscheinlich einen State of Play, für Ende September oder vor Ende September. Wir werden also ziemlich bald Updates von Sony bekommen."