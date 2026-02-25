Sony wird das Spider-Man-Spin-off-Franchise mit neuen Schauspielern neu starten

HQ

Nachdem Sony möglicherweise die schlechteste Kritikerserie aller Comic-Adaptionen hatte, ist es bereit, das Spider-Man-Spin-off-Franchise neu zu starten. Sony überließ Marvel und Tom Hollands Version von Peter Parker den Hauptnetz-Schleuder, und baute sein Live-Action-Spider-Verse um Schlüsselfiguren wie Venom, Morbius und Madame Web auf.

Da die meisten dieser filmischen Unternehmungen in ziemlich extremem Maße scheitern, scheint es Zeit für frische Gesichter zu sein. Im Gespräch mit Matt Belloni und Bloombergs Lucas Shaw in Bellonis The Town Show bestätigte Sony Pictures-CEO Tom Rothman, dass das Unternehmen eines Tages zu diesen Figuren zurückkehren wird, aber dass es dann einen "frischen Neustart" geben wird, bei dem neue Schauspieler frühere Rollen übernehmen.

Also kein Tom Hardy Venom mehr, kein Jared Leto Morbius mehr und kein Dakota Johnson Madame Web mehr. Was soll das überhaupt bringen? Spaß beiseite, scheint dieses Reboot für Sony momentan kein unmittelbares Problem zu sein, das mit Spider-Man weiterhin auf der animierten Seite großen Erfolg hat. Wenn die Spider-Verse-Trilogie abgeschlossen ist, müssen die Realverfilmungen vielleicht wieder gestartet werden.