Sony: "Wir erwarten eine der stärksten Saisons unserer Geschichte"

Während der Pandemie war es für alle schwierig, und sowohl Microsoft als auch Sony hatten Schwierigkeiten, genügend Konsolen an eifrige Käufer zu liefern. Dies führte zu einer Menge Scalping und anderen Problemen, aber Weihnachten 2023 wird völlig anders sein, und in einem Interview mit Barron's , dem Senior Vice President und Head of Global Marketing bei Sony Interactive Entertainment, Eric Lempel, sagt er, dass die Erwartungen sehr hoch sind:

"Wir hatten in den letzten drei Feiertagen hier und da ein bisschen Konsolen, aber dies ist das erste Mal, dass wir in vollem Umfang zur Verfügung stehen, und wir freuen uns sehr darüber. Wir sind im Jahr 2020 auf den Markt gekommen, und die Realität war, dass es einige Zeit gedauert hat, bis wir, wie alle anderen auf der Welt, aufgeholt haben, da einige der Komponentenengpässe auf COVID zurückzuführen sind. Aber jetzt freuen wir uns, dass jeder, der eine PlayStation 5 haben möchte, auch eine bekommen kann

Unser Ausblick auf die PlayStation 5 ist wirklich gut. Wir erwarten eine der stärksten Saisons unserer Geschichte, was die Konsolenverkäufe angeht. Es ist eine Kombination aus dem großartigen Produkt, das wir haben, und den Titeln, die seit der Veröffentlichung veröffentlicht wurden – und zuletzt mit Marvel's Spider-Man 2."

Er sprach auch über die Tatsache, dass Sony die Preise für PlayStation Plus im Sommer erhöht hat, wofür sie viel Kritik einstecken mussten, da die Dinge im Moment ziemlich teuer sind. Aber Lempel erklärt, dass Sony "die PlayStation Plus-Preise für 85 % der Welt seit vielen Jahren nicht mehr angerührt hat" und fügt hinzu, dass viele andere Abonnements in letzter Zeit ebenfalls die Preise erhöht haben (wir gehen davon aus, dass er vor allem über Film-Streaming spricht). Er fügte hinzu:

"Wir wollen PlayStation Plus großartig machen. Mit unserem Reboot im letzten Jahr und der Einführung des Stufensystems haben viele Verbraucher erkannt, dass die PlayStation 5 einen großen Wert hat."

Zu guter Letzt wurde Lempel auch gebeten, PlayStation Plus mit dem Game Pass zu vergleichen, der viele Titel vom ersten Tag an enthält:

"Es kommt darauf an, was man in Bezug auf die Art des Spiels und die Qualität der Spiele im Service bekommt. Ich kann nicht kommentieren, was die Konkurrenz macht. Aber wir haben das Gefühl, dass wir mit PlayStation Plus einen großartigen, kuratierten Spielekatalog sowie andere Funktionen und Dienste anbieten können."

