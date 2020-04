Sony will euch mit Live-Action-Projekt zu One Punch Man umhauen

Die Popularität des Manga/Anime One Punch Man hat in den letzten Jahren enorm zugenommen, daher sollte die heutige Ankündigung für viele kein Schock sein, obwohl das Format vielleicht etwas ist, das Fans zunächst nicht erwarten würden. Laut Variety konnte Sony die Autoren hinter Venom und Jumanji: The Next Level - Scott Rosenberg und Jeff Pinkner - dazu bringen, One Punch Man zu filmen. Was noch mehr überrascht ist die Tatsache, dass sie sich auf ein Live-Action-Format geeinigt haben, also echte Menschen absolut absurde Dinge tun lassen wollen. Das Projekt hat noch keinen Regisseur, aber vielleicht habt ihr ja zufällig jemanden im Hinterkopf?