Sony will CO2-Ausstoß von Playstation 5 im Ruhemodus reduzieren

Jim Ryan von Sony Interactive Entertainment teilte an diesem Wochenende einige hervorragende Neuigkeiten mit uns, als er eine neue Zusammenarbeit mit dem Umweltausschuss der Vereinten Nationen ankündigte. Das Vorhaben trägt den Titel Playing for the Planet und tritt in die weltweiten Klimaproteste ein. Sony versprach deshalb direkt, den CO2-Ausstoß ihrer Spielekonsolen zu senken.

Ryan spricht von Änderungen, mit denen sich große Mengen an Strom sparen lassen sollen. Das allein reiche aber nicht aus, da auch das Bewusstsein der Spieler geschärft werden solle (eine Möglichkeit wäre laut dem Manager zum Beispiel die Verwendung von PSVR - dadurch fällt beispielsweise der Stromverbrauch vom Fernseher weg). Der Präsident und CEO des Unternehmens äußerte sich zu den aktuellen Bemühungen:

"Bei [Sony Interactive Europa] haben wir erhebliche Anstrengungen unternommen, um den Stromverbrauch der PS4 durch den Einsatz effizienter Technologien, wie der System-on-a-Chip-Architektur, die einen Hochleistungs-Grafikprozessor integriert, sowie durch Die-Shrink und Power-Scaling, sowie andere Energiesparmodi [...] zu senken. [...] Wir schätzen, dass die Kohlenstoffemissionen, die wir bis jetzt [durch diese Verfahren] vermieden haben, bereits fast 16 Millionen Tonnen betragen. In den nächsten zehn Jahren könnte diese Menge auf 29 Millionen Tonnen ansteigen, was vergleichbar mit der CO2-Emissionen der Nation Dänemark im Jahr 2017 ist."

"Ich freue mich außerdem sehr, mitteilen zu können, dass die Playstation-Konsole der nächsten Generation die Möglichkeit bietet, das Gameplay mit einem wesentlich geringeren Stromverbrauch - im Vergleich zur PS4 - zu unterbrechen - nach unserer Schätzung wird [der Stromverbrauch der PS5 im Ruhemodus] voraussichtlich bei etwa 0,5 W liegen. Wenn nur eine Million Benutzer diese Funktion nutzen, wäre das äquivalent zum durchschnittlichen Stromverbrauch von 1.000 US-Haushalten."

"Aus betrieblicher Sicht werden wir eine Bewertung des CO2-Fußabdrucks unserer Gaming-Dienste durchführen und über die Energieeffizienzmaßnahmen berichten, die wir in unseren Rechenzentren durchführen. Wir sind bestrebt, die Verbraucher über die Einrichtung und Verwendung von energieeffizienten Konsolen zu informieren."

Wir hoffen, dass die Konkurrenten des Unternehmens dieser Allianz beitreten und gemeinsam einen positiven Beitrag für eine umweltfreundliche Zukunft leisten können. Ryan hat das aber vielleicht noch besser ausgedrückt:

"Wir glauben, dass Spiele die Kraft haben, den sozialen Wandel durch Aufklärung der Menschen, das Heraufbeschwören von Emotionen und das Anregen von Hoffnung in Gang zu setzen. Wir könnten nicht stolzer sein, Teil der "Play for the Planet"-Allianz und der angekündigten Verpflichtungen zu sein. Wir freuen uns darauf zu sehen, was diese Industrie gemeinsam Bedeutendes erreichen kann."

Gute Aktion, Sony.