Sony will Berichten zufolge die Muttergesellschaft von FromSoftware kaufen

Es scheint, dass Sony eine große Akquisition anstrebt, da es anscheinend in Gesprächen über den Kauf des japanischen Medienkonzerns Kadokawa ist, der Muttergesellschaft des Elden Ring und Dark Souls-Entwicklers FromSoftware.

Laut Reuters dauern die Gespräche zwischen beiden Seiten an, und ein Abkommen könnte in den kommenden Wochen unterzeichnet werden, wenn alles gut geht. Kadokawa wird vor dem Bericht derzeit mit 2,7 Milliarden US-Dollar bewertet. Sowohl Kadokawa als auch Sony lehnten einen Kommentar ab.

Sony hält bereits einen Anteil von 2 % an Kadokawa und eine Beteiligung an der Tochtergesellschaft FromSoftware. Dies ist vielleicht nicht in der gleichen Größenordnung wie der Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft, aber wenn der Deal zustande kommt, wäre es ein großer Gewinn für Sony. FromSoftware hat in den letzten Jahren Millionen und Abermillionen von Spielen verkauft, was wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass immer mehr Gerüchte über eine Übernahme durch Sony im Umlauf sind.

