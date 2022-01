HQ

Sony plant noch diese Woche einen neuen "State of Play"-Livestream mit dem Schwerpunkt Gran Turismo 7. Das neue Rennspiel von Polyphony Digital wird am Mittwoch, dem 2. Februar, um 23:00 Uhr auf gängigen Streaming-Kanälen des Unternehmens näher vorgestellt. 30 Minuten lang wird die Sendung andauern und Fans dürfen sich auf neue Informationen einstellen, heißt es im Playstation-Blog. Am 4. März wird das Game auf PS4 und PS5 erwartet.