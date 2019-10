Sony wagt direkten Grafikvergleich zwischen MediEvil aus 1998 und 2019

Das originale MediEvil wurde 1998 für die Ur-Playstation veröffentlicht und konnte damals viele Spieler mit seinem hübschen Design und den reibungslosen Animationen positiv von sich überraschen. Am 25. Oktober wird Other Ocean Interactive dieses Spiel als aufwändiges Remake wiederveröffentlichen, doch weil es das Game neben The Outer Worlds und Call of Duty: Modern Warfare an diesem Tag nicht so leicht haben wird, hat sich Sony dazu entschieden, der Publicity des Titels ein bisschen unter die Arme zu greifen.

Gestern Abend haben sie im Rahmen des Playstation-Underground-Livestreams einen Direktvergleich zwischen der Neuauflage und dem Original gewagt. In über 30 Minuten zeigen sie viele Vergleiche zwischen den beiden Versionen auf, natürlich hat dabei das Remake häufig die Nase vorn, da die Assets den aktuellen Zeitgeist widerspiegeln. So sollte das bei einem guten Remake ja auch sein oder seht ihr das anders?