Sony versuchte, Crimson Desert zu einem PlayStation-Exklusivtitel zu machen

Tatsächlich ist es weniger als ein Monat bis zum Erscheinen von Crimson Desert, dem unglaublich gehypten und begehrten Rollenspiel von Pearl Abyss, das es irgendwie schafft, jedes Mal begehrenswerter zu klingen, wenn wir davon hören. Erst letzte Woche wurde bekannt gegeben, dass das Spiel keine Mikrotransaktionen oder ähnliche Elemente enthalten wird, weil "dies ein Premium-Erlebnis ist, das man kauft und die Welt genießt, und nicht für Mikrotransaktionen."

Aber nicht nur wir Gamer finden, dass das wirklich, wirklich gut aussieht. Sony war offenbar ebenfalls beeindruckt von dem, was die koreanischen Entwickler zu bieten hatten, und nun berichtet Forbes, dass sie deshalb versucht haben, Exklusivität dafür zu erwerben, um Spieler auf anderen Formaten daran zu hindern, es zu spielen:

"... das Studio teilte mit, dass Sony es mit dem Vorschlag angesprochen habe, dass Sony dafür zahlen würde, dass PlayStation zum Publisher wird, und im Gegenzug einen Exklusivvertrag abschließen würde, der auf PlayStation erscheint und Xbox ein ganzes Jahr lang meidet. "

Glücklicherweise sagte Pearl Abyss nein, was bedeutet, dass mehr Menschen ab dem 19. Mai die Möglichkeit haben werden, das Abenteuer zu genießen. Der Grund, warum sie kein Interesse hatten, wird wie folgt erklärt:

"Ein solcher Deal würde bedeuten, dass ein großer Teil der Einnahmen, zusätzlich zu den Plattformgebühren, an Sony als Publisher gehen würde, etwas, das Pearl Abyss vermeiden wollte."

Sony veröffentlichte regelmäßig eigene groß angelegte Einzelspieler-Adventures. In den letzten Jahren gab es jedoch eine deutliche Verschiebung hin zu mehr Live-Diensten unter den eigenen Studios, während sie sich stattdessen auf den Kauf von Drittanbieter-Einzelspieler-Exklusivtiteln wie Black Myth: Wukong und Stellar Blade konzentrierten. Was halten Sie von dieser Strategie?